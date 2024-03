Autos mit verunreinigtem Benzin aus Zell-Barl bleiben liegen

per Mail teilen

Mehrere Autofahrer haben an einer Tankstelle in Zell-Barl getankt und sind anschließend liegengeblieben. Der Grund: Der Kraftstoff war verunreinigt.

Das Auto vollgetankt und nach nur kurzer Fahrt bleibt es plötzlich stehen. So ging es mehreren Autofahrern in Zell an der Mosel. Sie mussten abgeschleppt werden.

Verunreinigter Kraftstoff an Globus-Tankstelle

Der Grund für die liegen gebliebenen Autos lag in einem verunreinigten Kraftstoff, den sie zuvor bei einer Globus-Tankstelle in Zell-Barl in ihr Auto getankt hatten. Laut einer Sprecherin der Globusgruppe hatten alle betroffenen Autofahrer Super E5 getankt.

Der Kraftstoff sei mit Wasser verunreinigt gewesen. Der Fehler ist nach Globus-Angaben beim Lieferanten des Kraftstoffs aufgetreten.

Bisher 13 Fälle bekannt

Betroffene Autofahrer, die bei Globus getankt haben, sollen sich beim Markt in Zell melden. Bisher haben das nach Angaben der Globusgruppe 13 Betroffene gemacht. Wie viele Autofahrer den verunreinigten Kraftstoff aber tatsächlich getankt haben, sei derzeit noch unklar. Die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden.

Mehrere Tankstellen betroffen

Nach Angaben der Globusgruppe sind mehrere Tankstellen in der Region um Zell betroffen. Sie seien mit demselben Kraftstoff beliefert worden.

ADAC: Verunreinigter Kraftstoff kann dem Motor schaden

Wenn Autos mit verunreinigtem Kraftstoff betankt werden, dann kann das zu Schäden an der Einspritzanlage des Motors führen, sagt Katja Legner vom ADAC. Dabei seien Dieselmodelle tendenziell gefährdeter als Autos, die mit Benzin fahren.

Schutzmechanismen, die verunreinigten Kraftstoff erkennen, gibt es ihren Kenntnissen nach nicht. Schließlich sei Kraftstoff genau genormt und werde regelmäßig überprüft. Eine Überwachung sei deshalb nicht notwendig. Das, was in Zell vorgefallen sei, sei ein Einzelfall, so Legner.

Wie hoch der Schaden nach so einem Vorfall ist, kann man laut Legner nicht genau sagen. Das könne zwischen wenigen Euro und mehreren tausend Euro liegen. Vor allem bei Dieselmodellen werde es teuer.