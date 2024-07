Die SWR Aktuell-Sommerinterviews 2024

per Mail teilen

Auch in diesem Jahr standen sie beim SWR Aktuell-Sommerinterview wieder Rede und Antwort: die Spitzenpolitikerinnen und -politiker der im Mainzer Landtag vertretenen Parteien.

Bei den traditionellen Interviews ging es um aktuelle politische Themen wie die Finanzierung des Deutschlandtickets oder den Wiederaufbau an der Ahr, aber auch um Personalfragen und politische Bündnisse - und natürlich auch schon ein bisschen um die Landtagswahl 2026.

In diesem Jahr waren (in dieser Reihenfolge) dabei: Jan Bollinger (AfD-Fraktionsvorsitzender), Gordon Schnieder (CDU-Fraktionsvorsitzender), Katrin Eder (Klimaschutzministerin, Bündnis 90/Die Grünen), Stephan Wefelscheid (Landesvorsitzender FREIE WÄHLER), Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Volker Wissing (Bundesverkehrsminister und FDP-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz).