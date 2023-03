per Mail teilen

In mehreren Städten mussten Kinos Vorstellungen des Films "Creed III" abbrechen, weil Gruppen mit Absicht die Vorführung störten. Hintergrund ist womöglich ein neuer TikTok-Trend. Auch in Wittlich war eine Kinovorführung betroffen. Laura Boller, Marketingchefin des Kinopalasts in Wittlich, sagte, man werde den Film trotzdem nicht aus dem Programm nehmen. Sie hofft, dass die Störungen abebben werden. SWR1 Moderator Michael Lueg hat mit ihr gesprochen.