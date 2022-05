RLP kann in diesem Jahr mit mehr Steuereinnahmen rechnen

per Mail teilen

Rheinland-Pfalz kann in diesem Jahr mit rund 413 Millionen Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen. Das geht aus der neuesten Steuerschätzung vom November hervor. Das Finanzministerium teilte mit, insgesamt beliefen sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr damit auf voraussichtlich mehr als 16 Milliarden Euro. Das seien allerdings rund 1,4 Milliarden Euro weniger als im vergangenen Jahr.