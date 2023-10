Die Leiche der seit Monaten vermissten Rahel M. aus Montabaur ist in der Nähe von Limburg gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Limburg wurde ein 35-jähriger Mann festgenommen. Er soll dem Opfer Betäubungsmittel gespritzt haben, an denen die Frau starb. Er habe sie in einer Tasche an der Lahn abgelegt, aber die Tasche später wieder an sich genommen.