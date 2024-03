per Mail teilen

Dass ein kleines Dorf wie Michelbach einen Umgang mit Geflüchteten-Unterkünften finden muss, ist kein Einzelfall. Grundsätzlich seien diese Unterkünfte im Ort auch eine Bereicherung, sagt der Soziologe Felix Leßke im SWR. In Michelbach dagegen sei es ein "starkes Verhältnis" von 90 Bewohnern zu 60 Geflüchteten. "Hier wird das soziale Leben doch stark beeinflusst", so Leßke. Zudem gehe er davon aus, dass in der Kommunikation einiges schief gelaufen sei.