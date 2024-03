Kreistag Michelbach tagt zu geplanter Geflüchteten-Unterkunft

per Mail teilen

Im 90-Einwohner-Dorf Michelbach in der Vulkaneifel sollen in einer Sammelunterkunft in einem ehemaligen Hotel etwa 60 Geflüchtete untergebracht werden. Mitglieder einer Bürgerinitiative stellen sich gegen die Pläne. Der Kreistag tagt zu dem Thema. SWR-Reporter Ansgar Zender berichtet von einer "aufgeheizten Stimmung" vor Ort.