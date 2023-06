per Mail teilen

Zwischen Rodalben und Pirmasens ist im Pfälzerwald ein großes Feuer ausgebrochen. Wie reagiert man bei einem Waldbrand am besten? Hier bekommen Sie Infos.

Die wenigsten von uns haben bisher wahrscheinlich einen Waldbrand selbst erlebt. In solchen unvorhersehbaren und gefährlichen Situationen die Nerven zu behalten, ist sicher die größte Herausforderung. Hier erfahren Sie, wie Sie im Notfall reagieren sollten.

Wenn Sie einen Brand oder Rauch im Wald entdecken, rufen Sie sofort die Feuerwehr (112). Falls Sie nicht wissen, wo Sie sich genau befinden oder wo der Brand ist, kann die App "Hilfe im Wald" helfen. Sie zeigt Rettungspunkte in der Umgebung an, die Sie der Feuerwehr durchgeben können.

Zu allererst gilt: Ruhe bewahren. Dann sollten Sie sich vor Funkenflug schützen, indem sie ihren Kopf bedecken und eine Brille aufsetzen. Vor dem Rauch können Sie sich mit einem Tuch vor dem Mund schützen.

Der Wind treibt die Flammen vor sich her durch den Wald, deshalb sollten Sie seitlich zur Windrichtung weg vor dem Feuer flüchten.

Flüchten Sie in ein Waldgebiet mit möglichst wenig Bewuchs und brennbarem Material und meiden Sie Hänge. Falls Sie an eine Straße kommen, legen Sie sich in dem vom Feuer entfernten Straßengraben flach auf den Bauch. Falls Sie eine Rettungsdecke dabei haben: Decken Sie sich damit zu, mit der silbernen Seite nach außen.

Falls Sie mit Ihrem Auto in einen Waldbrand geraten, sollten Sie zunächst versuchen, in ihrem Wagen aus der Gefahrenzone zu gelangen. Schließen Sie die Fenster und schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlage aus. Fahren Sie langsam mit Licht weiter.

Sollten Sie anhalten müssen, dann möglichst weit entfernt von brennbarem Material und Gebüsch. Wenn Sie länger stoppen müssen, schalten Sie den Motor aus!

Prüfen Sie auch, ob Sie zu Fuß flüchten können und ob sich ein Rettungspunkt in der Nähe befindet. Hinweise dazu gibt es in der App "Hilfe im Wald".

Wenn Sie sich in einer Wanderhütte oder in Ihrem Wohnhaus nahe eines Waldbrandes befinden, sollten Sie es rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Wenn das nicht mehr möglich ist, beachten Sie folgende Regeln:

Bleiben Sie im Gebäude und stellen Sie die Gaszufuhr ab. Schließen Sie die Fenster und dichten Sie alle Öffnungen ab, damit kein giftiger Rauch ins Haus zieht. Schalten Sie die Außenbeleuchtung am Haus ein, damit Sie von Rettungskräften gesehen werden.

Dann bereiten Sie alles zum Löschen vor: Füllen Sie alle großen Behälter mit Wasser - auch die Badewanne, wenn vorhanden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, legen Sie einen Gartenschlauch bereit. Auch Feuerlöscher, Axt, Schaufel und Spaten sollten griffbereit sein.

Kleinere "Entstehungsbrände" am Boden können Sie versuchen, selbst zu löschen - allerdings geht hier die eigene Sicherheit vor. Unternehmen Sie nichts, das Sie selbst in Gefahr bringt.

Eine kleine Brandstelle am Boden können Sie mit festen Schuhen austreten - Sandalen zählen nicht dazu. Außerdem sollten Sie lange Hosen und langärmlige Baumwollkleidung tragen.

Sie können das Feuer auch mit Sand, Kies oder Erde ersticken.

Am besten ist es allerdings, wenn man kleine Brände direkt mit Wasser löschen kann. Falls Sie also aus bestimmten, unerlässlichen Gründen mit Feuer arbeiten müssen, sollten Sie unbedingt ausreichend Löschwasser direkt daneben stellen.