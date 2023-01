Gesa Krauses letztes Rennen vor der Babypause

per Mail teilen

In Trier ist am letzten Tag des Jahres nach zwei Jahren Zwangspause durch die Pandemie wieder der traditionelle Silvesterlauf durch die Innenstadt ausgetragen worden. An den Läufen nahmen insgesamt rund 1.500 Menschen teil. Für Lokalmatadorin Gesa Krause war es das letzte Rennen vor ihrer Babypause.