Silvesterlauf in Trier mit Samba und Konfetti

Der Silvesterlauf startet am Samstag in der Trierer Innenstadt. Es ist der erste Lauf nach einer zweijährigen Pause wegen der Corona-Pandemie.

Begeisterte Fans, die Konfetti werfen, außerdem hochmotivierte Läuferinnen und Läufer und zahlreiche Stars verspricht der Silvesterlauf 2022. Insgesamt haben sich nach Angaben des Vereins rund 1.500 Läuferinnen und Läufer angemeldet.

Vorfreude auf den Silvesterlauf groß

Hans Tilly, der Vorstandssprecher des Vereins Silvesterlauf Trier e.V. freut sich, dass der Silvesterlauf nach der Corona bedingten Pause wieder stattfindet und die Läuferinnen und Läufer gemeinsam in Trier an den Start gehen können.

"Am meisten freuen wir uns auf den Eintritt der Normalität. Dass wir ohne Einschränkungen und Hygienebestimmungen gemeinsam laufen können."

Tilly rechnet mit einer sehr guten Stimmung beim Lauf. Wenn das Wetter mitspiele, könnten 10.000 bis 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Rand der Strecke stehen. Die Stimmung sei einzigartig, sagt Tilly. Trier würde nicht umsonst das deutsche Sao Paulo genannt. Es werde Trommler- und Sambagruppen geben.

"Wir sind sehr optimistisch, dass wir genau das bieten können, was wir von den bisherigen Silvesterläufen kennen."

Vorfreude auch bei den Vereinsmitgliedern groß

Auch die Vereinsmitglieder sind Feuer und Flamme für den Silvesterlauf. Viele von Ihnen packen mit an. Claus Sporer, der auch den Lauftreff des Vereins leitet, freut sich vor allem auf das gemeinsame Laufen bei dem Wettkampf nach der Corona-Pause.

"Wir haben es sehr vermisst, mit so vielen Menschen gemeinsam zu laufen."

Auch die anderen Mitglieder freuen sich, wieder dabei zu sein. Es habe etwas gefehlt, in den letzten beiden Jahren, sagen sie - nicht nur der Lauf, sondern auch das Publikum.

Profis und Hobbyläufer starten beim Silvesterlauf in Trier

Beim Silvesterlauf Trier kann jeder mitlaufen. Während die Profis bei den Eliteläufen der Frauen und Männer starten, treten die Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer bei den Volksläufen an. Auch für Kinder und Jugendliche finden Läufe statt.

Wer startet wann beim Silvesterlauf Trier? 13:30 SWT-Bambinilauf Mädchen (Jahrgänge 2015 und jünger) 0,6 km

Mädchen (Jahrgänge 2015 und jünger) 0,6 km 13:40 SWT-Bambinilauf Jungen (Jahrgänge 2015 und jünger) 0,6 km

Jungen (Jahrgänge 2015 und jünger) 0,6 km 13:50 Volksfreund-Kinderlauf Mädchen (Jahrgänge 2011-14) 1 km

Mädchen (Jahrgänge 2011-14) 1 km 14:00 Volksfreund-Kinderlauf Jungen (Jahrgänge 2011-14) 1 km

Jungen (Jahrgänge 2011-14) 1 km 14:15 alsecon-Teenlauf Mädchen (Jahrgänge 2007-10) 2 km

Mädchen (Jahrgänge 2007-10) 2 km 14:30 alsecon-Teenlauf Jungen (Jahrgänge 2007-10) 2 km

Jungen (Jahrgänge 2007-10) 2 km 15:00 Sparkasse Trier-Elitelauf der Frauen 5 km

5 km 15:30 Bitburger-0,0%-Lauf der Asse 8 km

8 km 16:10 BORNE-Volkslauf der Frauen und weiblichen Jugend (Jahrgang 2006 und älter) 5 km

16:50 NATUS-Volkslauf der Männer und männlichen Jugend (Jahrgang 2006 und älter) 8 km

Die Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause wird auch in diesem Jahr beim Silvesterlauf mitlaufen. Damit ist das vorerst ihr letzter Wettkampf. Denn die 30-Jährige bekommt im Frühsommer ein Baby.

Neben Gesa Krause ist auch der Marathon-Europameister Richard Ringer mit dabei.

Die Strecke führt durch die Trierer Innenstadt

Die Strecke hat sich im Vergleich zu den vergangenen Silvesterläufen nicht verändert. Gestartet wird am Hauptmarkt. Die ein Kilometer lange Runde erstreckt sich dann über die Fleischstraße, durch die Nagelstraße und dann durch die Brotstraße wieder zurück zum Hauptmarkt, wo am Ende auch der Zieleinlauf ist.

Startnummernausgabe bereits an am Vortag möglich

Die Startnummern können schon am 30. Dezember zwischen 16 und 19 Uhr in der Sporthalle des Max-Plank-Gymnasiums abgeholt werden. Am Wettkampftag selbst geht das ab 10 Uhr.