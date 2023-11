per Mail teilen

Nach dem Zusammenstoß von zwei Güterschiffen auf dem Rhein bei Kestert wird eines der Schiffe nach Bad Salzig zu einem Ankerplatz geschleppt. Dort soll es demnach so repariert werden, dass ein anderes Schiff es später in Schlepptau nehmen kann. Bei dem Unfall waren circa 4.000 Liter Diesel in den Rhein gelaufen. Eine Gefahr für die Umwelt hat nach Polizeiangaben aber nicht bestanden. Das zweite Schiff konnte den Angaben zufolge bereits rheinabwärts zu seinem Zielhafen weiterfahren.