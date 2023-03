per Mail teilen

Ein 20-Jähriger ist auf Zügen hunderte Kilometer durch Deutschland gesurft. Der Mann wurde in Ludwigshafen aufgegriffen - er kam wohl aus Lübeck und hatte sich von dort aus offenbar durch festklammern an Außenwänden fahrender S-Bahn-Züge bis nach Ludwigshafen fortbewegt. Den S-Bahn-Surfer erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen Hausfriedensbruchs.