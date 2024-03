Abenteurer Christoph Fuhrbach radelt ums Hambacher Schloss

per Mail teilen

Wer schon mal mit dem Rad quer über den Globus gefahren ist, hat mit Sicherheit schon viele außergewöhnliche Situationen gemeistert. Christoph Fuhrbach ist so ein Abenteuer-Radfahrer. Und er hat sich am Sonntag eine Strecke ausgesucht, die erst mal ganz unspektakulär erscheint. Aber auch diese Aktion hatte es ganz schön in sich.