per Mail teilen

Es war einer der stärksten Gegner überhaupt: Der Profi-Truppe aus Bosnien und Herzegowina musste sich die deutsche Sitzvolleyball-Mannschaft am Donnerstag geschlagen geben. Die Enttäuschung war groß nach der Niederlage in drei Sätzen. Francis Tonleu von der BSG Emmelshausen sagte: "Wir haben unser bestes heute gegeben. Dennoch, manchmal ist das beste eben doch nicht das beste." Im Spiel um Platz drei soll nun die Bronze-Medaille her.

Etwas besser lief es für die Rollstuhlbasketballerinnen im deutschen Trikot. Im ersten Platzierungsspiel gegen Spanien gewannen sie mit 51:45. Um Platz fünf wird am Samstag gegen Großbritannien gespielt.

Und noch besser lief es für Sportschützin Natascha Hiltrop, sie war am Donnerstag die einzige deutsche Goldmedaillengewinnerin. Mit olympischem Rekord gewann sie den Schießwettbewerb