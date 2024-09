Am Freitag kann es in Rheinland-Pfalz nass werden, kühle und warme Luftströme treffen aufeinander, es entstehen Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen am Freitag auf 13 bis 17 Grad Höchsttemperatur zurück, die Wolken lassen kaum Sonnenstrahlen durch. Am Samstag gibt es nochmal einen schönen Tag mit Sonne und schwüler Wärme, ab Sonntag hält der Herbst Einzug.