Volle Jugendherbergen über Ostern

Die Osterferien im Land sind am Mittwoch zu Ende. Viele haben die Zeit für einen Kurzurlaub über Ostern genutzt - und wozu in die Ferne schweifen, wo doch in Rheinland-Pfalz selbst einiges geboten war? In der Jugendherberge in Speyer gab es zum Beispiel ein buntes Osterprogramm, das bei den Kindern gut ankam. Hier war seit langem alles ausgebucht - ebenso wie in vielen anderen Jugendherbergen im Land. So waren die Tourismusbetriebe in den meisten Regionen des Landes trotz des durchwachsenen Wetters mit dem Ostergeschäft zufrieden.