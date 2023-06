In einem Tiefgarage in der Mainzer Altstadt hat es am Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr alarmierte Anwohnerinnen und Anwohner, damit sie ihre Türen und Fenster geschlossen hielten. Nach aktuellen Erkenntnissen ist das Feuer in einem Lagerhaus der Tiefgarage ausgebrochen. Warum, steht noch nicht fest. Bei dem Brand hatte ein Anwohner eine Rauchgasvergiftung erlitten, zwei Feuerwehrleute einen Kreislaufkollaps.