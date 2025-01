Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das wird heute wichtig 6:48 Uhr 16-Jähriger bei Brand durch Feuerwerk verletzt Bei einem Garagenbrand in Hillesheim hat sich ein 16-jähriger Jugendlicher in der Neujahrsnacht leicht verletzt. Nach Angaben des Innenministeriums Rheinland-Pfalz hatten sich weggeräumte Feuerwerkskörper in der Garage erneut entzündet. Der Jugendliche wollte das Feuer löschen und verletzte sich. Er kam ins Krankenhaus. Der Schaden liegt den Angaben nach bei rund 80.000 Euro. Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten 6:34 Uhr Tote Frau in Gerolstein gefunden Die Polizei hat vorgestern in Gerolstein die Leiche einer 60-jährigen Frau gefunden. Die Frau war seit Dienstagmorgen vermisst worden. Mit einem Großaufgebot hatten Polizeikräfte nach ihr gesucht. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Was genau passiert ist, wird derzeit noch ermittelt. Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten 6:24 Uhr 30.000 starten das neue Jahr im Westerwald ohne Strom Da dürften einige noch gar nicht im Bett gewesen sein, als im Oberen Westerwald am Neujahrsmorgen gegen 4:45 Uhr plötzlich bei etwa 30.000 Haushalten der Strom ausfiel. Acht Stunden lang ging in den Verbandsgemeinden Westerburg, Rennerod, Hachenburg und Bad Marienberg nicht viel - dann war der Strom wieder da. Der Netzbetreiber Westnetz vermutet, dass Eisbruch für den Ausfall verantwortlich sein könnte. Dabei sorgt das Eis dafür, dass Stromleitungen reißen oder Masten umknicken. Heute geht die Suche nach der genauen Ursache weiter: Rheinland-Pfalz Ausfall am Neujahrsmorgen Strom im Oberen Westerwald wieder da - 30.000 Haushalte betroffen Nach einem etwa achtstündigen Ausfall fließt der Strom im Oberen Westerwald jetzt wieder. Wie die Einsatzleitung mitteilt, ist der Defekt im Stromnetz behoben. 19:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten 6:10 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Aktuell gibt es keine Meldungen über Verkehrsstörungen im Land. Ob das auf eurer Strecke auch so bleibt, könnt ihr hier nachsehen: Aktuelle Verkehrsmeldungen 6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Nass, kalt, wenig Sonne Das neue Jahr startet mit viel Grau, viel Regen und wenig Sonne. Unser Wettermann Sven Plöger hat uns gestern Abend erzählt, wie das Wetter in den kommenden Tagen so wird: Video herunterladen (29 MB | MP4) 6:02 Uhr Das wird heute wichtig Im Oberen Westerwald geht heute die Suche nach der Ursache für den Stromausfall am Neujahrstag weiter. Gestern mussten etwa 30.000 Haushalte für rund acht Stunden ohne Strom auskommen. Der Versorger Westnetz vermutete eine witterungsbedingte Störung, etwa durch Eisbruch. Bestätigt ist das aber noch nicht. Ein Mann muss sich ab heute wegen schweren Raubs und anderer Delikte vor dem Zweibrücker Landgericht verantworten. Der mit einem Messer bewaffnete 21-Jährige soll bei zwei Raubüberfällen auf eine Bäckerei und eine Tankstelle mehrere hundert Euro erbeutet haben. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 startet heute nach der Winterpause mit seinem Trainingsauftakt. Das erste Spiel in der Rückrunde bestreiten die Mainzer am 11. Januar zuhause gegen den VfL Bochum. Mainz 05 steht derzeit auf dem fünften Tabellenrang. Auch Fußball-Zweitligist Kaiserslautern beginnt heute das Training im Fritz-Walter-Stadion. Morgen geht es dann ins Trainingslager nach Malta. Am 18. Januar startet der FCK in die Rückrunde zuhause gegen Ulm. 6:00 Uhr Guten Morgen Guten Morgen allerseits! Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Mein Name ist Tim Stobbe und ich freue mich, euch zum ersten RLP-Newsticker am Morgen in 2025 begrüßen zu dürfen! Hier werde ich euch bis 10 Uhr mit allen wichtigen und interessanten Themen aus Rheinland-Pfalz versorgen. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf eure Nachrichten an rlp-newsticker@swr.de. Und wenn es Fotos gibt, die ihr mit uns zum Jahresanfang teilen wollt, könnt ihr sie hier hochladen: