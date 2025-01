"Stunde der Wintervögel": Weniger Spatzen, mehr Finken

Der Naturschutzbund hat das Ergebnis der Zählung der Wintervögel vorgestellt. Die Menschen in Rheinland-Pfalz waren aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen.

Haussperling, Kohl- und Blaumeise, Star und Amsel – diese Arten wurden in Rheinland-Pfalz am häufigsten gesichtet. Doch die Tendenz geht nach unten: Sowohl Amseln als auch beide Spatzen-Arten, Haus- und Feldsperling, wurden in Rheinland-Pfalz seltener gesehen.

Für den Rückgang der Amseln könnte laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) immer noch das Usutu-Virus verantwortlich sein. Generell fehle es aber auch an Unterschlupf für Gartenvögel. Der Haussperling sei zum Beispiel auf Nischen und Spalten angewiesen – Plätze, die oft verschlossen würden, wenn ein Haus saniert wird.

Deutlich häufiger wurden diesmal Bergfinken und Kernbeißer gesichtet. Diese Vögel sind laut Nabu gerne in Gruppen unterwegs und tanken Energie an Futterstellen, wo sie gut gezählt werden können. In Rheinland-Pfalz haben laut NABU-Landesverband mehr als 6.000 Menschen eine Stunde lang in Garten, Parks oder auf dem Balkon Vögel gezählt. Deutschlandweit haben sich mehr als 120.000 Menschen beteiligt.

Die "Stunde der Wintervögel" gibt es bereits zum 15. Mal. Die Naturschützer erhoffen sich dadurch Erkenntnisse zur Entwicklung der Bestände.

Eine Stunde Vögel beobachten und notieren

Mitmachen kann jeder. Dabei sollen eine Stunde lang die Vögel vor dem eigenen Fenster, im Garten oder im Park gezählt werden. Von jeder Art soll die höchste Zahl an Vögeln notiert werden, die in dieser Stunde gleichzeitig gesichtet wurde.