Weniger Spatzen, mehr Bergfinken und Kernbeißer in Rheinland-Pfalz: Das ist das Ergebnis der Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel" des Naturschutzbundes NABU, bei der Menschen aufgerufen waren, eine Stunde lang die Vögel in der Umgebung zu zählen.

Haussperling, Kohl- und Blaumeise, Star und Amsel – diese Arten wurden in Rheinland-Pfalz am häufigsten gesichtet. Doch die Tendenz geht nach unten: Sowohl Amseln als auch beide Spatzen-Arten, Haus- und Feldsperling, sind in Rheinland-Pfalz seltener gesichtet worden. Für den Rückgang der Amseln könnte laut Nabu das Usutu-Virus verantwortlich sein.