Wie sammelt man die Daten zu den Flüssen? Ein Selbstversuch:

Wie geht es kleinen Bächen und Flüssen? Diese Frage stellt die ARD-Mitmachaktion #unsereFlüsse, in der Daten zu kleineren Gewässern gesammelt werden sollen. Für größere Flüsse gibt es viele Daten - bei den kleineren fehlen Institutionen wie der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz aber oft relevante Informationen zur Belastung mit Schadstoffen und der Verschmutzung. Wie jede und jeder selbst in der Region helfen kann, Daten zu den Flüssen zu sammeln, hat SWR-Reporterin Michelle Habermehl ausprobiert.