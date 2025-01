Eine 17- und eine 19-jährige junge Frau haben in Ingelheim in der Nacht zum Sonntag eine Hecke und Mülltonnen in Brand gesetzt. Fast hätte eine Kindertagesstätte gebrannt.

Die beiden jungen Frauen waren im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim unterwegs. Um 23:18 Uhr wurde der Polizei zunächst gemeldet, dass eine Hecke brenne. Aufmerksame Nachbarn konnten laut Polizei das Feuer schon löschen, bevor die Feuerwehr kam. Zeugen hatten zwei Jugendliche gesehen, die von der Feuerstelle weggegangen seien. Kindertagesstätte gerade noch davon gekommen Nur wenige Minuten später, um 23:33 Uhr, ging ein weiterer Notruf ein. Die Mülltonnen einer Kindertageseinrichtung und die Holzpfähle drumherum brannten - nur etwa 500 Meter von dem ersten Feuer entfernt. Die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf das Kindergemeinschaftshaus Nord übergreifen konnten. Trotzdem sei laut Feuerwehr ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Wiesbaden Feuerwehren im Dauereinsatz 100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Wiesbaden Die Wiesbadener Feuerwehr musste in der Silvesternacht 40 Brände löschen, in Oestrich-Winkel wurde außerdem ein junger Mann durch einen Feuerwerkskörper schwer im Gesicht verletzt. Mit Feuerzeug Mülltonnen in Ingelheim angezündet Die 17- und 19-jährigen jungen Frauen wurden wenig später in der Nähe von der Polizei kontrolliert, weil auf sie die Beschreibung der Zeugen gepasst hat, so die Polizei. Im Laufe der Kontrolle hätten die beiden zugegeben, die Hecke und die Mülltonnen mit ihrem Feuerzeug angezündet zu haben. Jugendliche müssen Einsatzkosten zahlen Die Polizei hat die beiden jungen Frauen wegen Brandstiftung angezeigt und ihren Eltern übergeben. Über das weitere Vorgehen entscheide nun die Staatsanwaltschaft, so die Polizei. Sicher ist: Den beiden Familien wird eine Rechnung für die Einsatzkosten der Feuerwehr ins Haus flattern.