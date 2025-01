Wormser Energieunternehmen EWR warnt vor Betrügern

Sie rufen Kunden an und geben sich als Mitarbeiter des Unternehmens aus. So wollen die Betrüger an Kundendaten herankommen.

In den vergangenen Tagen hätten sich zahlreiche Kunden wegen verdächtiger Anrufe gemeldet, erzählt Unternehmenssprecherin Laura Selzer, darunter auch ein älterer Mann. Ihm hatte ein angeblicher Mitarbeiter des Energieunternehmens am Telefon einen günstigeren Vertrag angeboten. Um monatlich weniger zu zahlen, sollte der Kunde Fotos von seiner letzten Abrechnung schicken. Betrüger wollen an Daten der EWR-Kunden kommen Als er das tat, bekam er einen Link auf sein Handy geschickt. Außerdem sei der Kunde von einer zweiten Person angerufen worden, die von ihm das Go für eine Vertragsänderung haben wollte. Dieser zweite Anruf habe den Mann misstrauisch gemacht. Er habe sich daraufhin bei EWR gemeldet und den Vorfall angezeigt. Im Zweifel Polizei informieren Das Wormser Energieunternehmen weist darauf hin, dass echte Anrufe des Kundenservice aus Worms und Alzey immer an der jeweiligen Vorwahl zu erkennen sind. Mitarbeiter des Unternehmens würden nicht mit unterdrückter Nummer anrufen. Wer von der Betrugsmasche betroffen ist, soll sich über die Hotline oder per Mail an EWR oder im Zweifel immer die Polizei wenden.