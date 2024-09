Der Tod eines 15-jährigen Mädchens in Worms hat im Juni für Entsetzen gesorgt. Am Dienstag hat die Polizei die Tat am Rheinufer in Rheindürkheim nachgestellt.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren gemeinsam am Tatort. Ziel der Tatrekonstruktion war laut Polizei, Details zum Ablauf der Tat herauszufinden. Die Obduktion hatte ergeben, dass das Mädchen aus Pirmasens ertrunken ist. Die Eltern werden verdächtigt, ihre Tochter umgebracht zu haben. Sie sitzen nach wie vor in Untersuchungshaft. Bei der Rekonstruktion ging es vor allem darum, wer was genau gemacht haben könnte. Genauer äußerte sich die Polizei nicht. Mainz Nach Leichenfund in Worms 15-Jährige wurde laut Obduktion vor ihrem Tod misshandelt Die 15-jährige Jugendliche, die tot am Rhein in Worms gefunden wurde, war vor ihrem Tod offenbar massiver Gewalt ausgesetzt. Das gab die Mainzer Staatsanwaltschaft bekannt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Polizei hatte auch Drohne am Rheinufer in Worms im Einsatz Während der Rekonstruktion war der betroffene Bereich am Rheinufer im Stadtteil Rheindürkheim weiträumig abgesperrt. Die Polizei filmte die Abläufe mit tragbaren Kameras und einer Drohne aus der Luft. Zusätzlich machten Einsatzkräfte mit einem Boot auch vom Wasser aus Aufnahmen. Die Ermittler vermuten als Motiv für die Tat, dass die aus Afghanistan stammenden Eltern nicht mit dem Lebenswandel ihrer Tochter einverstanden waren. Woher stammt der Begriff "Femizid"? Der Begriff Femizid wird inzwischen von vielen Frauenorganisationen und Aktivisten, aber auch in der Wissenschaft verwendet. Auch Journalisten sprechen verstärkt von Femizid, um beschönigende und irreführende Begriffe wie "Familiendrama", "Ehrenmord" oder "Beziehungstat" zu vermeiden und auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam zu machen. Der Begriff geht auf die Soziologin und Feministin Diane E. H. Russell zurück. Er soll verdeutlichen, dass es sich dabei um Hassverbrechen handelt.