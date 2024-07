Hoffen auf weniger Fluglärm über Mainz

per Mail teilen

Die Frankfurter Fluglärmkommission hat beschlossen, ein anderes Anflugverfahren auf den Frankfurter Flughafen auch im Sommer zu testen. Damit könnte es in Mainz ab 22 Uhr leiser werden.

Die Flugzeuge werden für eine Testphase beim Landeanflug auf Frankfurt um die großen Zentren Offenbach, Hanau und Mainz herumfliegen – zumindest nach 22 Uhr. "Segmented Approach" nennt man dieses Anflugverfahren. Im Winter war es schon einmal getestet worden, nun wird es auch in der Sommerzeit ausprobiert.

Was ist "Segmented Approach" ? Bei dieser Art der Landung schwenkt der Pilot erst später auf die eigentlich vorgesehene Anfluglinie und umfliegt damit stärker besiedelte Gebiete. Er verlässt damit die Routen, die durch Signale markiert sind, um damit stärker besiedelte Gebiete zu umfliegen. Voraussetzung sind allerdings gute Wetterbedingungen und eine entsprechende technische Ausstattung des Flugzeugs. Quelle: Forum Flughafen und Region

Mainzer Umweltdezernentin begrüßt Testphase

Die Mainzer Umwelt- und Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) sagte, die Stadt warte schon lange darauf, dass der "Segmented Approach" regulär erprobt wird. Sie begrüße, "dass nun endlich noch vor den Sommerferien mit besonders viel Flugbewegungen begonnen wird." Aktiver Schallschutz müsse vor passivem stehen, so die Dezernentin. Dadurch würden viele "Hochbetroffene in Mainz" entlastet.

Mainz will Nachtflugverbot ausweiten

Allerdings habe der Protest anderer Kommunen auch gezeigt, wie schwierig es beim aktiven Schallschutz werde, wenn Flugbewegungen verlagert werden. Der beste aktive Schallschutz "immer noch jedes Flugzeug weniger am Himmel." Daher fordert auch die Landeshauptstadt Mainz weiterhin die Einhaltung der gesetzlichen Nacht von 22 bis 6 Uhr", so Steinkrüger. Im Moment gilt das Nachtflugverbot nur zwischen 23 und 5 Uhr. Fluglärmgegner hoffen, dass sich das Umfliegen bewährt und das Verfahren in den Regelbetrieb übernommen wird – auch tagsüber und nicht erst nach 22 Uhr.