Am Flughafen Frankfurt war die Landebahn für den Flugbetrieb gesperrt. Jetzt ist sie wieder offen und das hat auch Auswirkungen auf Rheinhessen.

Zwei Wochen war es ruhiger am Himmel über einigen Gemeinden in Rheinhessen. Doch damit ist es jetzt wieder vorbei. Denn die Nordwest-Landebahn am Frankfurter Flughafen wird seit Mittwoch wieder angeflogen. Das hat der Betreiber Fraport mitgeteilt.

Arbeiter haben eine spezielle Flüssig-Grundierung mit einem Spezialfahrzeug auf der Landebahn Nordwest auf dem Flughafen in Frankfurt aufgetragen. dpa Bildfunk Boris Roessler

Neuer Belag macht Landebahn rutschfest

Die 2.800 Meter lange Bahn war seit dem 16. Mai vom Gummi-Abrieb der Flugzeuge gesäubert worden. Der war durch das Bremsen der Reifen entstanden. Außerdem wurde ein neuer Spezialbelag, der sogenannte "Anti-Skid-Belag", auf die Landebahn aufgetragen. Er macht sie laut Fraport rutschfest und versiegelt den Beton.

Landungen am Frankfurter Flughafen wurden verlegt

Während der Sperrung der Nordwest-Landebahn wurden alle Landungen auf den südlicheren Haupt-Bahnen des Flughafens abgewickelt. Jetzt müssen sich vor allem Bewohner der im nördlichen Rheinhessen gelegenen Gemeinden und Stadtteile wieder auf mehr Fluglärm einstellen.

Die Sperrung wurde auf diese Zeit gelegt, weil zwischen Ostern und den Sommerferien weniger Menschen fliegen, die Witterung aber schon gut genug für die nötigen Arbeiten ist.