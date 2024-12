per Mail teilen

Das Ingelheimer Tierheim vermittelt vor und nach Weihnachten keine Tiere. Sie sollen nicht als Überraschung oder spontane Geschenke dienen.

Auf der Internetseite der Vereins "Tierhelfer Ingelheim" heißt es: "Unseren Tieren zuliebe stellen wir dieses Jahr die Vermittlung vom 15.12.24 bis 06.01.24 ein." Man wolle vermeiden, dass die Tiere unüberlegt verschenkt würden.

Termine zum Kennenlernen seien weiterhin möglich. "Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit", heißt es weiter.

Tierheim macht Ausnahmen in "begründeten" Fällen

In begründeten Fällen würden allerdings Ausnahmen gemacht, heißt es von den Ingelheimer Tierfreunden. Im vergangenen Jahr sei zum Beispiel direkt an Weihnachten ein Kaninchen vermittelt worden.

Der Grund: In diesem Fall waren zwei Tiere bei einem Besitzer. Eines starb jedoch plötzlich. Um zu verhindern, dass dessen Partnertier jetzt länger allein bleiben müsse, habe man dann ein Kaninchen vermittelt.

Auch andere Tierheime vermitteln Haustiere nicht als Geschenke

Auch im Binger Tierheim werden Haustiere erst wieder im neuen Jahr vermittelt. Termine zum Kennenlernen gebe es aber trotzdem. Um sicherzugehen, dass die Tiere auch wirklich in gute Hände kommen, werden auch immer mehrere Kennenlerntermine vergeben, so der "Tierschutzverein Mensch und Tier" in Bingen.

In Bad Kreuznach gibt es über Weihnachten ebenfalls einen Vermittlungsstopp. Zwischen den Jahren hat das Tierheim sogar ganz geschlossen. Nach Angaben eines Sprechers werden während dieser Zeit notwendige Reparaturen durchgeführt. Anfang Januar hat das Tierheim dann wieder geöffnet.