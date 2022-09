Tag der offenen Tür bei Polizei in Mainz

per Mail teilen

Die Mainzer Polizei und das Landeskriminalamt öffnen am Samstag ihre Türen. Es gibt einiges zu sehen.

Vor 40 Jahren zogen die Mainzer Polizei und das Landeskriminalamt in das Präsidium am Valenciaplatz in der Mainzer Neustadt ein. Dieses Jubiläum wird jetzt gefeiert, mit einem vielfältigen Programm.

So gibt es ganz besondere Einblicken: "Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit der Polizei näher bringen und zeigen, wie wir arbeiten", sagt Polizeisprecher Rinaldo Roberto. In einer Ausstellung können die Besucher Einsatzfahrzeuge, Einsatzmittel und polizeiliche Schutzausrüstung aus nächster Nähe anschauen.

Vor allem die Polizei-Fahrzeuge haben es den jüngeren Besuchern beim Tag der offenen Tür angetan. SWR Judith Seitz

Spezialeinsatzkommando führt Festnahme vor

Außerdem führen Polizeibeamte live vor, wie Einsätze ablaufen: Um 12 Uhr landet ein Polizeihubschrauber auf dem Dach des Präsidiums, danach führt das Spezialeinsatzkommando auf dem Valenciaplatz eine Festnahme vor. Auch auf einer Bühne in der Goethestraße zeigen Polizeibeamte spezielle Festnahme- und Einsatztechniken, später präsentiert sich eine Diensthundestaffel.

Landeskriminalamt zeigt gesprengten Geldautomaten

Im Foyer des Landeskriminalamtes wird ein gesprengter Geldautomat gezeigt, dazu können die Besucher Fragen an eine Ermittlerin stellen.

Zum Thema Verkehrssicherheit gibt es im Polizeipräsidium virtuelle Informationsangebote: etwa einen Pkw-Überschlagssimulator, einen Motorradsimulator und eine sogenannte "Rauschbrille". Das Programm läuft von 10 bis 17 Uhr.