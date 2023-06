Susannas Mutter will, dass ihre Tochter nicht vergessen wird

Das war ein Mordfall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, ja sogar im Ausland und der Fragen aufwarf über die deutsche Flüchtlingspolitik: Vor fünf Jahren wurde die damals 14-jährige Susanna aus Mainz von einem irakische Asylbewerber in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet. Der Fall war auch deshalb so brisant weil der Täter damals in seine alte Heimat flüchtete und er vom Präsidenten der Bundespolizei persönlich mit GSG 9 Kräften nach Deutschland zurückgeholt wurde, damit man ihn hier vor ein Gericht stellen konnte. Der Täter, Alis Bashar wurde anschließend zu lebenslanger Haft verurteilt. Heute vor fünf Jahren war die Leiche der 14-jährigen Schülerin in Wiesbaden gefunden worden.

SWR Reporterin Sabine Steinbrecher hat Susannas Mutter zu diesen traurigen Anlass auf den Friedhof in Mainz begleitet.