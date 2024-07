Im Mainzer Stadtteil Bretzenheim ist am Donnerstag eine Straße eingebrochen - bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit. Wer dort mit dem Auto unterwegs ist, muss einen großen Umweg fahren.

Es ist schon wieder passiert. In der Marienborner Straße in Mainz-Bretzenheim ist die Straße abgesackt. Deshalb ist nach Angaben der Stadt Mainz der Straßenabschnitt zwischen Hans-Böckler-Straße und Südring bis auf Weiteres voll gesperrt. Ein Déjà-Vu für alle Menschen, die dort wohnen. Denn erst vor einem Monat war die Straße, nur wenige Meter weiter, ebenfalls eingebrochen.

An dieser Stelle war die Marienborner Straße erst vor ein paar Wochen schon einmal abgesackt. SWR Rabea Amri

Der Grund: Es gibt offenbar Hohlräume unter dem Asphalt. Das sei nichts Ungewöhnliches, erklärt der Pressesprecher der Stadt Mainz, Ralf Peterhanwahr. Vier bis fünf Mal im Jahr würden Straßen in Mainz genau aus diesem Grund absacken. Auch in anderen Kommunen kenne man das Problem. Viele dieser Straßen seien einfach in die Jahre gekommen. Früher sei das Material unter dem Asphalt beim Verfüllen auch nicht so festgedrückt worden wie heute.

Größere Umleitung wegen weiterer Baustelle in Mainz-Bretzenheim

Autos werden erst einmal über die Koblenzer Straße und die B40 umgeleitet. Eine kürzere Umleitung über den Südring in Mainz-Bretzenheim sei wegen einer anderen, bereits laufenden Baustelle mit Vollsperrung nicht möglich, so die Stadt. Eine dauerhafte Umleitung soll eingerichtet werden. Der Fuß- und Radverkehr ist nicht betroffen.

Wie lange es dauert, bis die Marienborner Straße an der Stelle wieder befahrbar ist, ist noch unklar. Nach Angaben von Ralf Peterhanwahr prüfen die Bauarbeiter zunächst, wie groß der Hohlraum ist. Danach werden sie ihn wieder auffüllen und die Straßendecke neu machen. Und dann hoffen alle, dass nicht gleich wieder das nächste Loch aufklafft.