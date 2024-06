Spontane Protestaktionen der Landwirte in Rheinland-Pfalz

In Mainz haben sich Landwirte laut Polizei in Mombach versammelt. 40 Traktoren blockieren die Zufahrt für Lkw ins Industriegebiet. In Worms demonstrieren Bauern mit 25 Traktoren auf dem Festplatz. In der Region Trier ist unter anderem die Autobahnauffahrt auf die A 602 bei Kenn blockiert. Auf der Brücke zwischen Wellen und Grevenmacher haben Unbekannte einen Misthaufen abgeladen. Dort ist ebenfalls die Durchfahrt blockiert. Auch in der Westpfalz laufen Aktionen. Dort stehen die Bauern zum Beispiel auf den Autobahnbrücken der A6 und der A 8, um mit blinkenden Warnleuchten auf sich aufmerksam zu machen.