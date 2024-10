Am Donnerstag wird die A60 bei Mainz-Gonsenheim für einen Tag komplett gesperrt. Die Gonsbachtalbrücke muss wegen Schäden verstärkt werden. Es wird ein Verkehrschaos erwartet.

Seit knapp einer Woche ist die Gonsbachtalbrücke auf der A60 in Mainz wegen Brückenschäden nur noch einspurig befahrbar. Da der Schaden an der Brücke irreparabel ist, soll eine komplett neue Übergangskonstruktion gebaut werden. Bis diese aber fertig ist, muss eine provisorische Stahlkonstruktion aushelfen.

Brücke soll durch Konstruktion entlastet werden

Diese kann man sich laut Stefan Hodes von der Autobahn GmbH wie ein dickes, gewölbtes Brett vorstellen. Über das kann der Verkehr dann rollen, ohne dass die defekte Brücke darunter belastet wird - allerdings mit reduzierter Geschwindigkeit.

A60 wird ab 8 Uhr komplett gesperrt

Diese provisorische Stahlkonstruktion soll am Donnerstag eingelassen werden. Dafür wird die A60 an der Stelle komplett gesperrt - also in beiden Richtungen. Geplant ist die Sperrung von 8 bis 20 Uhr. Es wird ein größeres Verkehrschaos erwartet.

Weiträumige Umleitungen

Konkret bedeutet die Sperrung, dass die Auffahrt Mainz-Finthen auf die A60 in Richtung Bingen und die Überleitung von der A643 am Dreieck Mainz auf die A60 Richtung Rüsselsheim nicht befahren werden können.

In der Gegenrichtung wird der Verkehr auf der A60, der von Bingen kommt, auf die A643 in Richtung Wiesbaden umgeleitet - über die Weisenauer Brücke, die A671, die A66 und über die Schiersteiner Brücke oder noch weiträumiger über das Autobahnkreuz Alzey A63/A61. Die Polizei rät dazu, diese Umleitungen zu nutzen und nicht zu versuchen, abzukürzen.

Innerhalb von Mainz steht nach Angaben der Autobahn GmbH keine Umleitungsstrecke zur Verfügung.

Wegen Schäden am Übergang zu dieser Brücke ist die A60 in Höhe Mainz-Gonsenheim seit Tagen nur einspurig befahrbar. BYC

Auto stehen lassen, wenn möglich

Trotz der Herbstferien in Rheinland-Pfalz und in Hessen sollten Autofahrer und Co. deshalb den ganzen Tag rund um Mainz mehr Zeit einplanen. Für Berufspendler könnte es sich lohnen, wenn es irgendwie machbar ist, einen Tag im Homeoffice zu verbringen. Auch die Polizei hofft, dass viele Menschen am Donnerstag ihr Auto zu Hause stehen lassen.

Keine Entspannung auf der A60 in Sicht

Wirkliche Entspannung auf der A60 ist aber auch nachdem das Provisorium eingesetzt wurde nicht in Sicht. Zwar sollte die Gonsbachtalbrücke ab Donnerstagabend wieder auf allen Spuren befahrbar sein, aber bis die eigentliche Stahlkonstruktion fertig installiert ist, gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Und das kann sich, laut Autobahn GmbH, noch bis zum nächsten Frühjahr hinziehen. Solange muss hier also vor allem im Berufsverkehr mit Staus und Verzögerungen gerechnet werden.