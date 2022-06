Spargelsaison endet mit Umsatzeinbußen

Mit dem Johannistag endet am Freitag traditionell die Spargelernte in Rheinhessen. Laut Bauern- und Winzerverband war es ein schwieriges Jahr für die Spargelanbauern in der Region. Es habe deutliche Umsatzeinbußen gegeben, sagte eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbandes. Vermutlich wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten hätten viele Kunden auf das Stangengemüse verzichtet. Viele Landwirte in Rheinhessen hätten deshalb die Ernte auf Teilen ihrer Spargelfelder frühzeitig eingestellt. Die Verbandssprecherin geht aber nicht davon aus, dass die rheinhessischen Spargelbauern ihre Anbauflächen im nächsten Jahr verkleinern werden. Ein Spargelfeld anzulegen sei teuer, dies müsse sich über viele Jahre rechnen.