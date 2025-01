per Mail teilen

Scheidung, Mobbing, Medienkonsum: Mit Fragen rund um diese Themen haben sich im vergangenen Jahr so viele Eltern wie noch nie beim Elterntelefon in Mainz gemeldet.

Schon in der Corona-Zeit waren beim Elterntelefon des Kinderschutzbundes in Mainz deutlich mehr Anrufe eingegangen als zuvor, doch 2024 gab es nochmal einen neuen Höchstwert: Mehr als 1.600 Mütter und Väter haben sich mit Sorgen und Fragen rund um ihren Nachwuchs an die Beratungsstelle gewendet.

Scheidung der Eltern oder Mobbing sind Themen

Eines der Hauptthemen sind Trennung oder Scheidung der Eltern und welche Probleme das für die Kinder mit sich bringt. Auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist häufig ein Grund zur Sorge. Eltern haben das Gefühl, dass sie keinen Zugang mehr zu ihren Kindern bekommen oder deren Verhalten nicht nachvollziehen können.

Medienkonsum der Kinder hat als Thema seit Corona stark zugenommen.

Häufig haben die Mütter und Väter auch Fragen zum Medienkonsum ihres Nachwuchses. Dabei geht es um die zunehmende Abhängigkeit von Handys, die Gefahr der Mediensucht und wie man als Eltern diesen Medienkonsum begrenzen kann.

Auch Mobbing in der Schule oder Cybermobbing im Internet beschäftigt viele Menschen. Da erleben die Beratenden des Kinderschutzbundes nach eigenen Angaben oft eine große Hilflosigkeit auf Seiten der Eltern.

Neue Ehrenamtliche für das Elterntelefon in Mainz gesucht

Zurzeit arbeiten 15 Ehrenamtliche beim Elterntelefon, der Großteil ist schon viele Jahre dabei. Allerdings: Der Kinderschutzbund sucht dringend neue Interessierte, die sich für die Beratungsarbeit ausbilden lassen wollen.

Einzige Voraussetzung ist, dass die Bewerberinnen und Bewerber volljährig sind. In Auswahlgesprächen wird dann die grundsätzliche Eignung der Interessenten festgestellt. Die Ausbildung dauert 100 Stunden und besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

Offenheit für alle Lebensformen ist eine wichtige Voraussetzung für die Beratungsarbeit.

In der Theorie geht es unter anderem darum, dass die Auszubildenden ihren eigenen Standpunkt zu Themen hinterfragen, mit denen sie in den Gesprächen konfrontiert sein könnten, wie etwa Homosexualität und andere Religionen. Dabei sei Offenheit für andere Lebensformen ganz wichtig.

Schulung zu Gesprächsführung und sozialen Medien

Außerdem werden die Auszubildenden in Gesprächsführung geschult und bekommen Informationen über soziale Medien sowie über Hilfsangebote, an die sie die Eltern bei Bedarf weiterverweisen können.

Im praktischen Teil der Ausbildung begleiten die "Neuen" dann erst einen erfahrenen Berater oder eine Beraterin und erleben fünf verschiedene Beratungsgespräche als Zuhörer mit. Anschließend tauschen beide die Rollen und die Neulinge führen die Gespräche unter Aufsicht selbst.

Kinderschutzbund Mainz plant Infoabend im Frühjahr

Nach der Ausbildung verpflichtet man sich, zehn Beratungsstunden pro Monat zu übernehmen. Im Frühjahr wird es dazu einen Informationsabend geben. Nähere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an elisabeth.doebbelin@kinderschutzbund-mainz.de oder vormittags telefonisch beim Kinderschutzbund in Mainz unter 06131 - 61 41 91.