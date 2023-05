Oft ist es nach der Grundschule so weit: der Kauf eines Smartphones für das Kind steht an. Und bei Elternabenden rücken Fragen der sinnvollen Mediennutzung und der Gefahren des Netzes in den Blick. Wir haben Tipps von Experten gesammelt.

Soziale Medien wie Whatsapp und Instagram, Chatgruppen an der Schule, die Nutzung von Tablets im Unterricht: Themen, die Eltern spätestens dann umtreiben, sobald der Übergang zur weiterführenden Schule ansteht. Viele fragen sich: Wie können meine Kinder den sicheren Umgang mit dem Internet lernen und vor Abgründen bewahrt werden? Denn grausame Bilder aus Kriegen, von Verbrechen, von Tierquälerei sind Alltag in den Chats von Kindern und Jugendlichen. Außerdem tragen Schüler ihre Konflikte zunehmend medial aus. Selbst gedrehte Videos werden zum Mobbing benutzt. Was lässt sich also gegen eine um sich greifende Verrohung tun?

Der grundlegende Ratschlag lautet: Eltern sollten in jedem Fall mit ihren Kindern die Nutzung der Plattformen besprechen und genau hinschauen, welche Dienste ihr Kind wie nutzt. Es ist wichtig, sich nicht allein auf technische Filter zu verlassen, sondern die Online-Kompetenz des Kindes zu stärken und sich regelmäßig mit ihm über Gefahren auszutauschen.

Es gibt eine Reihe von Medienratgebern im Netz, bei denen sich Eltern informieren können, etwa "klicksafe.de", eine EU-Initiative. Die Experten raten, dass sich Eltern bei den bekanntesten Netzwerken und Plattformen ein eigenes Profil anlegen und zu Inhalten recherchieren. Sie sollten die Funktionen und Mechanismen verstehen, um auf Augenhöhe mit den Entwicklungen zu bleiben. Chatfunktionen sollten sie selbst testen, um ein mögliches Suchtpotential nachempfinden zu können.

Über soziale Medien kommen Kinder und Jugendliche mit gefährdenden Inhalten in Berührung wie etwa Anleitungen zu selbstverletzendem Verhalten, gefährlichen Challenges oder der Verherrlichung von Alkohol- oder Drogenkonsum. Erziehende sollten sich mit diesen Risiken auseinandersetzen und ihre Kinder darüber aufklären. Auch regelmäßige Gespräche zu den neuesten Trends und angesagten Influencern seien hilfreich, erklärt Deborah Woldemichael von klicksafe, ein Partner der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.

Denn das Gespräch bleibt oftmals aus. "Viele Eltern sind gestresst und verharmlosen das Ganze oder verdrängen es. Viele kennen sich auch einfach nicht genug aus und wissen gar nicht, was für Bilder die Kinder zu sehen bekommen. Und oft sind sie selbst auch keine guten Vorbilder, wenn sie ständig im Netz unterwegs sind", fasste die Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen, Silke Müller, die Schwierigkeiten jüngst in einem Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur zusammen.

Expertinnen wie Müller und Woldemichael sind sich einig. Ganz wichtig ist es, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Das Kind sollte jederzeit das Gefühl haben, sich mit allen Sorgen und Anliegen an die Eltern wenden zu können, ohne Scham. Es dürfe keine Verbote oder Sanktionen befürchten. Woldemichael empfiehlt: Fragen Sie regelmäßig nach, was Kinder und Jugendliche auf Social Media erleben. Sorgen Sie für eine gute Gesprächsatmosphäre mit genügend Zeit.

Insbesondere über Sexualität sollten offene Gespräche möglich sein, erklärt Müller. Nur wenn es hier keine Barrieren der Kommunikation gebe, würden sich Kinder an die Eltern wenden, wenn es um Pornografie oder Missbrauch gehe.

Gruppenchats in WhatsApp und anderen Messengern sind beliebt, um mit Freunden und Klassenkameraden in Kontakt zu bleiben. Dabei werden auch leichtfertig unzulässige Inhalte geteilt. Die strafrechtlichen Konsequenzen sind den meisten Beteiligten nicht bewusst. Über Chatgruppen werden Kinder und Jugendliche direkt und ungefragt mit Gewalt, Pornografie oder Rassismus konfrontiert.

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 zeigt, dass es bundesweit eine erneute Zunahme um 7,9 Prozent gegenüber 2021 im Deliktbereich "Verbreitung pornografischer Schriften" gibt. Dabei sind rund 41 Prozent der Tatverdächtigen unter 18 Jahre alt.

Es sei wichtig, Kinder und Jugendliche über die gesetzlichen Konsequenzen und ethischen Grenzen der Online-Kommunikation aufzuklären, so Woldemichael. Die Verbreitung von Kinder-, Jugend- und Tierpornografie sei eine Straftat. Wer solche Inhalte finde oder zugesandt bekomme, sei verpflichtet, es der Polizei zu melden. Screenshots dürfe man nicht machen, da der Besitz von Kinderpornografie strafbar sei.

Eltern sollten gemeinsam mit ihrem Kind wichtige Sicherheitseinstellungen am Smartphone vornehmen. Zum Beispiel lässt sich der automatische Download von Medien deaktivieren, damit keine unzulässigen Inhalte auf dem Gerät des Kinder landen. Die Privatsphäre kann so eingestellt werden, dass fremde Kontakte die Handynummer des Kindes nicht zu einer Chatgruppe hinzufügen können. Gruppeneinladungen von Unbekannten sollten grundsätzlich nicht angenommen werden. Gemeinsam mit dem Kind kann man auch die Follower-Liste überprüfen.

Das Portal "Medien kindersicher" informiert Eltern über technische Schutzmaßnahmen für die Geräte, Dienste und Apps ihres Kindes, etwa über die Sperrung bestimmter Internetinhalte oder die Beschränkung der Nutzungszeiten. Mit dem Medien-kindersicher-Assistenten können Eltern sich auf der Grundlage des Alters ihres Kindes und den von ihm genutzten Geräten und Diensten eine passende Lösung erstellen.

Die Nutzung beliebter Dienste ist mit Altersbeschränkungen durch die Anbieter verbunden, die in den Nutzungsbedingungen nachzulesen sind. Auch wenn eine Überprüfung des tatsächlichen Alters durch den Anbieter meist nicht stattfindet, sollten Erziehende diese Altershinweise ernst nehmen und mit ihrem Kind besprechen, warum die Nutzung bestimmter Dienste (noch) nicht geeignet ist.

Welche App ist ab welchem Alter erlaubt? Im Zuge der Einführung der europäischen Datenschutzbestimmung (EU-DSGVO) haben viele Soziale Netzwerke, Videoplattformen und Messenger ihre Nutzungsbedingungen angepasst. INSTAGRAM: Das Mindestalter beträgt 13 Jahre. Hinweise, dass eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen muss, gibt es in den AGB nicht. Beim Anlegen eines neuen Profils wird das Alter abgefragt, die Richtigkeit der Angabe jedoch nicht überprüft. WHATSAPP: Der Messenger-Dienst setzt das Mindestalter auf 16 Jahre. Die Alterskontrolle geschieht durch eine einfache Klick-Bestätigung, dass man mindestens 16 Jahre alt ist. Eine weitere Überprüfung des Alters erfolgt nicht. YOUTUBE: Die Altersangaben bei YouTube sind kompliziert. Da YouTube zu Google gehört, ist ein Google-Konto nötig, um sich anzumelden. Kinder unter 16 Jahren dürfen kein Google-Konto anlegen. Folglich können sie sich nicht bei YouTube registrieren. Ausnahme: Eltern können ein Konto mit Elternaufsicht für ihr Kind freischalten. Hierfür gibt es kein Mindestalter. Die Grundfunktionen von YouTube (z.B. Videos ansehen) kann man allerdings auch ohne ein Google-Konto als Gast nutzen. Zwischen 16 und 18 Jahren ist für die Registrierung die Zustimmung der Eltern erforderlich. SNAPCHAT: Setzt ein Mindestalter von 13 Jahren voraus. Eine zuverlässige Altersverifikation findet nicht statt. Alle Personen unter 18 Jahren benötigen für die Erstellung eines Accounts die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Diese wird jedoch nicht überprüft. TIKTOK: Das Netzwerk schreibt ein Mindestalter von 13 Jahren vor. Für Jugendliche unter 18 Jahren setzen die App-Betreiber zudem eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten per E-Mail voraus, wenn dies gesetzlich erforderlich ist. Das Alter wird bei der Anmeldung abgefragt, aber nicht über die eigene Angabe hinaus verifiziert. FACEBOOK: Auch hier liegt das Mindestalter bei 13 Jahren. Hat sich ein Kind angemeldet, das noch nicht 16 Jahre alt ist, kann es in den Einstellungen die Zustimmung seiner Eltern für einige Tools einholen. Das Mindestalter von 16 Jahren spielt vor allem für besonders geschützte Daten, wie religiöse und politische Ansichten und personalisierte Werbung eine Rolle. Wenn Jugendliche in diesen Bereichen Angaben machen möchten, müssen ihre Eltern einwilligen. TWITTER: Die Plattform gibt ebenfalls ein Mindestalter von 13 Jahren an. In der Datenschutzerklärung verweist der Dienst darauf, dass NutzerInnen alt genug sein müssen, um in Ihrem Land der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustimmen zu können. In Deutschland ist das laut Datenschutzgrundverordnung erst ab 16 Jahren der Fall. Sind die Kinder jünger, können Eltern die Zustimmung im Namen der Kinder geben. Wie genau diese Einverständniserklärung der Erziehungsberichtigten verifiziert werden soll, ist nicht festgelegt. Quellen: "Schau Hin!" - eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums, der Sender Das Erste und ZDF und der Gesundheitskasse AOK sowie "klicksafe" - eine EU-Initiative, angesiedelt bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz (Stand: März 2023)

Das Mindestalter in digitalen Diensten sei keine pädagogische Einschätzung, betont Woldemichael. Es ergebe sich aus den rechtlichen Vorgaben vor allem im Bereich des Datenschutzes. Daher sei das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen festgehaltene Mindestalter nicht immer eine sinnvolle Orientierung für Erziehungsberechtigte. Eltern sollten sich daher vor der Entscheidung für oder gegen einen Dienst über die Inhalte und mögliche Risiken informieren.

Werbung ist auf dem Smartphone ein ständiger Begleiter. In vielen Fällen reicht ein unbedachtes oder versehentliches Antippen eines Werbebanners aus, um in einer Abofalle zu landen. Um dies zu verhindern, kann beim Mobilfunkunternehmen eine so genannte Drittanbietersperre eingerichtet werden. Dann wird die Telefonnummer nicht automatisch an die Anbieter von Apps und Abos übermittelt. Mehr Infos zur Drittanbietersperre gibt es bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Das können ein gemeinsamer medienfreier Tag in der Woche oder der gemeinsame Verzicht auf das Smartphone während des Essens sein. Auch eine Idee: das Smartphone darf zur Schlafenszeit nicht mehr im Kinderzimmer (und Elternzimmer) sein. Wichtig ist, dass Erwachsene ihre Vorbildfunktion beim Medienkonsum immer reflektieren.

Jüngeren Kindern sollte man grundsätzlich klar machen, dass man bei Informationen im Internet nicht leichtgläubig sein darf. Zum Thema Fake News gibt es kindgerechte Aufklärungsspiele z.B. von fragFinn.de und den SWR Fakefinder Kids. Damit kann man sich spielerisch dem Thema nähern.

Damit Jugendliche sich eine gesicherte Meinung bilden können, sollten sie Informationen einordnen können. Deshalb ist es wichtig, den Umgang mit Desinformationen mit ihnen praktisch üben und deutlich zu machen, woran sie irreführende Nachrichten im Netz erkennen können und welche seriösen Informationsangebote sich in den Medien finden.