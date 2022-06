Schwangere und achtjähriges Kind bei Unfall verletzt

Bei Worms sind am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist eine 31-jährige schwangere Fahrerin beim Linksabbiegen mit einem ihr entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde ihre ebenfalls schwangere Beifahrerin sowie der Fahrer und ein achtjähriges Kind aus dem anderen Wagen leicht verletzt. Die Föten der beiden schwangeren Frauen blieben unverletzt. Zur Vorsorge wurden alle am Unfall beteiligten Menschen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Verkehr an der Unfallstelle für kurze Zeit umgeleitet.