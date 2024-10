per Mail teilen

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Hargesheim (Kreis Bad Kreuznach) mehrere Schulbusse und ihre Fahrer kontrolliert. Dabei gab es einiges zu beanstanden.

Zwei Teams der Polizei und ein KfZ-Sachverständiger waren in den Morgenstunden vor der Schule in Hargesheim unterwegs. Insgesamt nahmen sie sechs Schulbusse unter die Lupe - fünf Linienbusse und einen Reisebus, der für einen Schulausflug gechartert war.

Papiere nicht dabei, Anzeige ausgeschaltet

Bei den Kontrollen gab es an fünf Bussen Beanstandungen. So führten Fahrer die erforderlichen Genehmigungen für ihre Linie nicht mit. Dies sei wichtig, weil damit auch die Fahr- und Ruhezeiten genehmigt werden, so die Polizei.

Einer der Fahrer hatte auch nicht die Anzeige eingeschaltet, sodass man nicht erkennen konnte, auf welcher Linie er eigentlich unterwegs war.

Busse hatten kleine technische Mängel

Außerdem wiesen vier der sechs Linienbusse diverse technische Mängel auf. Unter anderem waren Getriebe feucht von Öl oder die Schutzschalter an der Motorklappe kaputt. Die Polizei betont jedoch, dass kein Risiko für die Insassen bestanden habe, alle Busse seien trotz der Mängel verkehrssicher. Sie weist aber auch daraufhin, dass Linienbusse oder Busse im Schülerverkehr in einem makellosen technisch Zustand sein sollten.

Konsequenzen haben die Kontrollen erst einmal nicht. Die Busfahrer wurden auf die Fehler und Mängel hingewiesen und die Polizei wird einen Bericht an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz schicken.