per Mail teilen

Der TSV Schott Mainz hat erstmals den Pokal des südwestdeutschen Fußballverbandes gewonnen. Im Finale in Weingarten besiegte der Regionalligist den FK Pirmasens mit 3:0. Beide Vereine sind in der abgelaufenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen und spielen künftig in der Oberliga. Schott Mainz hat sich mit dem Sieg für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert.