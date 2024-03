per Mail teilen

Der Mainzer Rheinfrühling eröffnet traditionell die Saison der Volksfeste. Zwei Wochen lang können Jung und Alt vom 23. März bis zum 7. April wieder am Rheinufer Spaß haben.

Break-Dance, Haunted Mansion, Crazy Vegas. Der Rheinfrühling hat zwar große Tradition als Volksfest in Mainz, aber was die Fahrgeschäfte und Attraktionen angeht, bewegt man sich am Puls der Zeit. Zumindest lassen das die Namen vermuten.

15 Tage Volksfest am Rheinufer in Mainz

15 Tage lang stehen die modernen Geräte den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung, drei Wochenenden inklusive - vom 23. März bis zum 7. April. Nur am Karfreitag ist der Rheinfrühling geschlossen. Immer mittwochs ist Familientag mit vergünstigten Preisen. Und zusätzlich lockt am Ostermontag das Traktor- und Oldtimertreffen.

Mainzer Rheinfrühling findet wieder an Ostern statt

Das Rheinufer ist nach den langen Sanierungsarbeiten inzwischen fertig. Im vergangenen Jahr verzögerten sich die Bauarbeiten, so dass der Rheinfrühling ausnahmsweise mitten im Juli stattfand. Jetzt kehrt er wieder zurück an seinen angestammten Zeitraum rund um Ostern.

Rheinfrühling eröffnet Volksfest-Saison

Der Rheinfrühling gilt als der Auftakt für die vielen Volksfeste, die in Mainz zur warmen Jahreszeit gefeiert werden. Das größte von ihnen wirft auch schon seine Schatten voraus. Ende Juni, zur traditionellen Johannisnacht, wird die Mainzer Innenstadt wieder zur riesigen Partyzone. An den vier Tagen werden etwa 500.000 Menschen in Mainz erwartet.