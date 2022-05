Proben für Nibelungen-Festspiele beginnen

In Worms beginnen am Dienstagvormittag die Proben zu den diesjährigen Nibelungen-Festspielen. Mitte Juli wird das Ensemble um Regisseur Vontobel ein Stück mit dem Namen „Hildensaga - ein Königinnendrama“ aufführen. Erneut gibt es damit in Worms eine Uraufführung, diesmal aus der Feder des Autors Ferdinand Schmalz. Er erzählt die Nibelungensage aus Sicht der Königinnen Brünhild und Krimhild. Vor dem Wormser Dom wird es eine große Wasserfläche geben, was für die Schauspieler eine besondere Herausforderung bedeutet: Einige von ihnen sollen für die Aufführung einen Tauchkurs absolvieren, so Regisseur Vontobel. Die Nibelungen-Festspiele haben in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum: 2002 feierten sie die erste Premiere, die Rolle als Hagen hatte damals Mario Adorf inne, der in diesem Sommer in Form einer Videoeinspielung ebenfalls wieder mit dabei ist.