Ruf-Bus übernimmt Lieferdienst für Dorfladen in Winterbach

Im Kreis Bad Kreuznach können sich die Kundinnen und Kunden des Winterbacher Dorfladens ihre Einkäufe jetzt mit dem Bus bis vor die Haustür liefern lassen. Die ersten Lieferungen wurden bereits ausgefahren.

Der Startschuss für den sogenannten Ruf-Bus fiel am Dienstagvormittag. Am Steuer sitzt Busfahrer Ralf Werner. Er und seine Kollegen werden künftig die Einkäufe zu den Kundinnen und Kunden aus der Region bringen. Bisher hat der Ruf-Bus nur Fahrgäste transportiert. Jetzt wird er - so wie heute - immer wieder auch Frischhalteboxen mit an Bord haben.

Angebot für ältere Menschen und Berufstätige

Von Winterbach aus fährt der Kleinbus nach Ippenschied. Dort wartet Gertrud Koch auf ihren Einkauf. Sie nimmt eine Tüte mit Nudeln, Brot und Honig entgegen. Der neue Lieferdienst mit dem Ruf-Bus sei ein tolles Angebot, sagt sie: "Vor allem für Leute, die nicht mobil sind und nicht aus dem Haus können. Die können bestellen und kriegen es geliefert, das finde ich super."

In Ippenschied bekommt Gertrud Koch ihre erste Lieferung aus dem Dorfladen. V.l. Bettina Dickes (Landrätin, CDU), Gertud Koch, Joachim Ahlert (ebenfalls Busfahrer). SWR

Der Ruf-Bus fährt weiter nach Gebroth zu Jennifer Dilly. Auch sie ist Stammkundin im Dorfladen in Winterbach. Um an dem Lieferservice teilzunehmen, musste sie sich vorher dort anmelden und ein Kundenkonto einrichten. Damit könne sie es sich nun sparen, selbst zum Dorfladen zu fahren. "Für eine berufstätige Mama ist das sehr praktisch", sagt sie.

KRN greift die Idee der Postkutsche wieder auf

Die Idee zu diesem Pilotprojekt hatte KRN-Geschäftsführer Uwe Hiltmann. Zu früheren Zeiten sei die Postkutsche für Personen und Waren genutzt worden. Und so soll der Ruf-Bus im Soonwald jetzt nicht nur Menschen von einem Dorf zum anderen, sondern auch Waren zu den Menschen bringen.

Ruf-Bus ist ein normaler Linienbus

Die KRN nutzt dazu ihr bestehendes Linien-Angebot in den Gemeinden im Kreis Bad Kreuznach. Das heißt, der Bus ist ein ganz normaler Ruf-Bus, der - nach vorheriger Anmeldung - immer zu bestimmten Uhrzeiten fährt. Neu ist jetzt aber, dass er ab sofort nicht nur Fahrgäste, sondern auch Einkäufe transportiert.

Dreimal am Tag kann jetzt also auch der Dorfladen seine Lieferungen über die Ruf-Buszentrale anmelden. Kosten entstehen in der Pilotphase keine, weder für den Dorfladen noch für die Kunden.

Das ist ein Privileg für uns.

Ruf-Bus ist einmaliges Projekt in der Region

Das Team im Dorfladen in Winterbach hatte selbst schon über einen Lieferdienst nachgedacht. Diesen aber zusätzlich ehrenamtlich umzusetzen, sei nicht möglich gewesen, so Vorstandsmitglied Reinhard Koch. Er hofft, dass sie mit dem neuen Angebot viele neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Denn so bequem per Ruf-Bus liefern zu können, sei einmalig und ein Privileg für den Dorfladen. "Das wollen wir nutzen und werden alles dafür tun, dass es gelingt", sagt der Vorstand.

Auch Landrätin Bettina Dickes (CDU) hat die Idee begeistert. Das Modellprojekt läuft zunächst für drei Monate und muss sich bewähren. Gelingt das, könnte es bald auch für die anderen Dorfläden im Kreis Bad Kreuznach einen Lieferservice mit dem Bus geben.