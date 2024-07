Man ist ohnehin schon angeschlagen und dann das: In einem Krankenhaus in Mainz ist eine Patientin bestohlen worden. Der oder die Unbekannten machten fette Beute: Sie hoben gut 1.000 Euro vom Konto der Frau ab.

Das Opfer ist eine 52-jährige, die derzeit stationär in einem Mainzer Krankenhaus behandelt wird. Als die Patientin am Montagnachmittag ihr Zimmer für eine Untersuchung verlassen hatte, schlugen der oder die Unbekannten zu: Sie klauten die Geldbörse der Frau - mit Bargeld, Bankkarte und allen wichtigen Personaldokumenten.

Krankenhaus-Diebe heben gut 1.000 Euro ab

Als die Patientin in ihr Zimmer zurückkehrte, merkte sie sofort, dass das Portemonnaie fehlte und alarmiert ihre Bank. Allerdings hatten der oder die Täter bereits gut 1.000 Euro von dem Bankkonto der Frau abgehoben. In welchem der Mainzer Krankenhäuser sich der Diebstahl abgespielt hat, möchte die Polizei nicht sagen. Dies spiele keine Rolle, weil es ohnehin in allen Bereichen passieren würde, so ein Polizeisprecher.

Man ermittle nun und hoffe auf Zeugenhinweise. Personen, die in einem der Mainzer Krankenhäuser verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei (Telefon 06131 - 65 4110) melden.

Polizei Mainz gibt Hinweise, um sich vor Diebstahl im Krankenhaus zu schützen

In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass immer wieder Unbekannte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen die hilflose Lage von Betroffenen ausnutzen. Deswegen gibt sie einige Tipps, wie man sich vor Diebstahl im Krankenhaus schützen oder zumindest den Schaden begrenzen kann.