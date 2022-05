Motivwagen beim Festumzug am Rheinland-Pfalz-Tag

Die Stadt Mainz wird mit einem eigenen Motivwagen am Umzug des Rheinland-Pfalz-Tages teilnehmen. Gebaut hat ihn der Chef-Wagenbauer des Mainzer Carneval-Vereins, Dieter Wenger. Darauf sei ein Labor des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech sowie Johannes Gutenberg abgebildet. Sie stünden beispielhaft für die Innovationen mit weltweiter Bedeutung, die in Mainz seit sechs Jahrhunderten entwickelt worden seien, so Wenger. Der Motivwagen wird am 22. Mai in Mainz auf dem Festumzug zum 75-jährigen Jubiläum des Landes Rheinland-Pfalz zu sehen sein.