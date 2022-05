Mieter rettet ältere Frau vor Feuer

Ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach hat am Sonntagmorgen eine 86-jährige Frau vor einem Feuer aus ihrer Wohnung gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Rauchmelder Alarm gegeben. Der Mieter eilte in die Wohnung im ersten Stock und fand die Frau im Rauch stehend an einem Treppenabsatz. Sofort trug der Mann die 86-Jährige ins Freie und setzte sie in eine Decke gehüllt auf einen Stuhl. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte den Brandherd im Dachgeschoss. Dort brannten zwei Matratzen, die schnell gelöscht werden konnten. Gerade noch rechtzeitig, so die Feuerwehr in ihrem Bericht, bevor die hölzerne Deckenverkleidung Feuer gefangen hätte.