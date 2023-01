In Mainz fahren bald 200 Mieträder aus Wiesbaden

per Mail teilen

Das Fahrradverleihsystem "meinRad" der Mainzer Mobilität übernimmt 200 Mieträder aus Wiesbaden. Die Verkehrsgesellschaft ESWE braucht die Räder nicht mehr.

Nach Angaben von ESWE sind die orangenen Fahrräder sind drei Jahre alt und in gutem Zustand. Sie würden bald nach Mainz transportiert und für den Einsatz bei "meinRad" vorbereitet. Wie viel Geld die Mainzer für die Räder zahlen müssen, darüber gab es keine Auskünfte.

ESWE verkauft die Räder, weil das bisherige Fahrradverleihsystem in Wiesbaden im vergangenen Jahr eingestellt wurde. Aktuell seien noch 500 Räder im Bestand, mit potenziellen Abnehmern befinde man sich aber bereits in Gesprächen, heißt es von ESWE.

In Wiesbaden soll nach Angaben der Stadt ein neues Fahrradverleihsystem entwickelt werden. Dabei sollen dann aber ausschließlich E-Bikes zum Einsatz kommen.

Trotz Verlusten weiter Leihräder in Mainz

In Mainz gibt es das Fahrradverleihsytem „meinRad“ seit fast elf Jahren. Obwohl das System laut Betreiber Mainzer Mobilität Verluste einfährt, will man an dem Angebot festhalten.