Mainz 05 feiert am Sonntag Weihnachtsfest in der Arena

Drei Woche nach dem letzten Heimspiel in der Fußball-Bundesliga findet am Sonntag das Weihnachtsfest von Mainz 05 in der MEWA Arena statt. Fans können sich dort unter anderem bei der DKMS als potenzielle Spender registrieren lassen.

Die Profis, Trainer und Betreuer der 05er sind nach Angaben des Vereins bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und haben sich zum Großteil schon am Donnerstag in die Knochenmarkspenderdatei aufnehmen lassen. Für interessierte Fans gibt es dann morgen auf der Weihnachtsfeier einen Stand der DKMS (Deutschen Knochenmarkspenderdatei). Er befindet sich unter der Stehplatztribüne und ist von 15 bis 19 Uhr geöffnet. "Sich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen und so Blutkrebs den Kampf anzusagen, kostet weder Zeit noch Geld und tut nicht weh", heißt es in einer Mitteilung von Mainz 05. "Ihr müsst einfach nur kurz den Mund aufmachen, mit drei Wattestäbchen wird dann an der Wangeninnenseite die Gewebeprobe zur Registrierung entnommen. (...) Vielleicht seid ihr ja der Lebensretter oder die Lebensretterin, auf den ein Blutkrebspatient sehnsüchtig wartet?" Spender für zehn Monate alten Leon gesucht Dabei geht es unter anderem um Betroffene wie Leon. Nach Angaben des Vereins ist der 10 Monate alte Junge an Blutkrebs erkrankt und wird aktuell in der Mainzer Universitätsmedizin behandelt. Um wieder gesund zu werden, benötige er dringend eine Stammzellspende. "Es wäre doch klasse, wenn wir gemeinsam dabei helfen können, einen passenden Spender oder eine passende Spenderin für Leon oder andere Betroffene zu finden", sagt der ehemalige Abwehrspieler von Mainz 05 und Vereinsbotschafter Niko Bungert. Stadionführungen und Weihnachtsdorf mit Ständen und Bühnenprogramm Rund um die beleuchtete Arena soll sich der Umlauf außerdem in ein Weihnachtsdorf verwandeln - mit unterschiedlichen Ständen, Aktionen und einem Bühnenprogramm. Bei kostenlose Stadionführungen könne außerdem die Mannschaftskabine der 05er besichtigt werden. Die Profimannschaft sei auch auf dem Weihnachtsfest unterwegs und stehe für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung.

Sendung am Sa. , 3.12.2022 10:00 Uhr, Sprechstunde, SWR4 Rheinland-Pfalz