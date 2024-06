Live: Die Wahlen in Rheinhessen/Nahe

Zehntausende Wählerinnen und Wähler konnten heute noch einmal ihre Stimme abgeben. Sie haben bei der Stichwahl entschieden, wer Ortsvorsteher oder Bürgermeister vor ihrer Haustür wird. Die Ergebnisse gibt es hier.

19:52 Uhr Alle Stichwahlen sind ausgezählt! Damit sind alle Stichwahlen in der Region Rheinhessen/Nahe und in den Städten Worms und Mainz ausgezählt! Wir bedanken uns für's Interesse, sagen Tschüss und wünschen viel Spaß beim Fußballschauen!

19:48 Uhr Stadtteile in Worms ausgezählt In den Wormser Stadtteilen Pfiffligheim, Horchheim und Pfeddersheim sind die Stimmen ausgezählt. In Pfiffligheim machte Jochen Egelhof von der CDU das Rennen. Er bekam 54,5 Prozent der Stimmen. In Pfeddersheim heißt der neu gewählte Ortsvorsteher Jens Thill von der SPD. Er gewann deutlich mit 66,1 Prozent der Stimmen. Im Stadtteil Horchheim setzte sich Richard Grünewald als parteiloser Kandidat durch. Er bekam 61,7 Prozent.

19:39 Uhr Guldental (Kreis Bad Kreuzach): Erster Beigeordneter wird Ortsbürgermeister Peter Schermuly hat als unabhängiger Kandidat die Stichwahl deutlich gewonnen. Er kam in Guldental auf 69,3 Prozent. Seine politische Gegnerin, Ulrike Lorenz von der CDU, erreichte 30,7 Prozent. Die amtierende Ortsbürgermeisterin Elke Demele von der SPD hatte nicht mehr kandidiert.

19:34 Uhr Neuer Stadtbürgermeister in Bad Sobernheim Roland Ruegenberg von der Wählergruppe Ruegenberg hat die Stichwahl mit 52,1 Prozent knapp gewonnen. Er setzte sich gegen Michael Greiner von der SPD durch. Dieser erreichte 47,9 Prozent. Die Wahbeteiligung in Bad Sobernheim (Landkreis Bad-Kreuznach)lag bei 45,5 Prozent.

19:29 Uhr Wahlbeteiligung in Mainz niedrig Die Wahlbeteiligung in Mainz war, wie oft bei Stichwahlen, geringer als beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Heute gingen in Mainz 38,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne. Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung deutlich höher, nämlich bei 63,7 Prozent.

19:23 Uhr Gundheim und Westhofen gehen an CDU und SPD In Gundheim (Kreis Alzey-Worms) hat sich Markus Osadschy von der CDU durchgesetzt. Er wird neuer Ortsbürgermeister. Bei der Stichwahl bekam er 52,5 Prozent. Seine Gegenkandidatin Iris Peterek von PRO Gundheim bekam 47,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch und lag bei 69,2 Prozent. In Westhofen heißt der neue Ortsbürgermeister Jörg Schmitt von der SPD. Er kam auf 64,1 Prozent der Stimmen. Damit gewann er klar gegen Horst Lepold von der CDU. Er bekam 35,9 Prozent.

19:17 Uhr Saulheim: Sohn beerbt den Vater Christoph Fölix ist neuer Ortsbürgermeister in Saulheim (Kreis Alzey-Worms). Der CDU-Kandidat wird seinen Vater im Amt beerben. In der Stichwahl setzte er sich mit 50,7 Prozent äußerst knapp gegen SPD-Kandidatin Stefanie Niebuer durch. Sie kam auf 49,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,0 Prozent.

19:14 Uhr Schlusslicht Hartenberg-Münchfeld: Grüne gewinnt Und jetzt ist auch der letzte Stadtteil von Mainz ausgezählt: Christin Sauer von den Grünen wird neue Ortsvorsteherin. Sie gewann mit 64,3 Prozent deutlich gegen Jutta Lukas von der CDU. Sie erreichte 35,7 Prozent. Christin Sauer ist bereits Ortsvorsteherin und wurde mit dem Sieg heute in ihrem Amt bestätigt.

19:10 Uhr Grüne gewinnen Mainzer Oberstadt - Finthen geht an SPD Der alte und neue Ortsvorsteher der Oberstadt heißt Daniel Köbler von den Grünen. Er kam auf 56,9 Prozent. CDU-Frau Melissa Enders erreichte 43,2 Prozent. Daniel Köbler wurde 2019 zum ersten Mal zum Ortsvorsteher der Oberstadt gewählt. In Mainz-Finthen machte Manfred Mahle von der SPD das Rennen. 57,1 Prozent stimmten für ihn. Semih Cavlak von der CDU hatte mit 42,9 Prozent das Nachsehen. Für Manfred Mahle beginnt damit seine zweite Amtszeit.

19:04 Uhr Mainzer Altstadt bleibt wie die Neustadt grün Brian Huck hat die Stichwahl für die Grünen klar gewonnen. Gegen Fabian Christen von der SPD setzte er sich mit 59,6 Prozent durch. Christen bekam 40,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,2 Prozent. Brian Huck ist seit 2014 Ortsvorsteher in der Mainzer Altstadt.

19:03 Uhr Klarer Sieg in Mainz-Laubenheim CDU-Mann Norbert Riffel setzte sich gegen Ina Neuhäuser von der SPD durch. Er gewann deutlich mit 65,8 Prozent. Neuhäuser kam auf 34,2 Prozent.

19:02 Uhr CDU gewinnt in Mainz-Ebersheim und Bretzenheim Die Wähler in Mainz-Bretzenheim und Ebersheim bleiben mehrheitlich bei der CDU. In Mainz-Bretzenheim gewann Manfred Lippold knapp mit 51,7 Prozent gegen Florian Kärger von den Grünen. Er bekam 48,3 Prozent. In Mainz-Ebersheim bleibt Anette Odenweller von der CDU Ortsvorsteherin. Für sie stimmten 54,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Johannes Blüm von der SPD kam auf 45,3 Prozent.

18:55 Uhr Überraschung in Mainz-Gonsenheim Die langjährige Ortsvorsteherin Sabine Flegel von der CDU verliert ihr Amt. In der Stichwahl unterlag sie Josef Aron von den Grünen. Aron bekam 53,7 Prozent, für Flegel stimmten 46,3 Prozent.

18:50 Uhr Mainzer Neustadt bleibt grün Zurück nach Mainz: In der Neustadt bleibt Christoph Hand von den Grünen Ortsvorsteher. Er bekam 53,9 Prozent. Seine SPD-Kontrahentin Yvonne Wuttke kam auf 46,1 Prozent. In der Neustadt ging nur knapp jeder dritte Wahlberechtigte zur Wahl. Die Wahlbeteiligung beträgt 31,9 Prozent.

18:47 Uhr Alsheim im Kreis Alzey-Worms ist ausgezählt Und hier kommt das erste Ergebnis aus dem Kreis Alzey-Worms: In der Gemeinde Alsheim wird künftig Andreas Schimmel an der Spitze stehen. Der Einzelbewerber (parteilos) setzte sich mit 53,1 Prozent gegen den CDU-Kandidaten Robert Kolig durch. Kolig bekam 46,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung war ziemlich hoch, sie lag bei 61,4 Prozent.

18:45 Uhr Mainz-Hechtsheim bleibt in CDU-Hand Hier konnte sich Ulrike Cohnen von der CDU mit 58,9 Prozent durchsetzen. Ylva Dayan von der SPD unterlag mit 41,1 Prozent der Stimmen. Ulrike Cohnen ist damit die alte und neue Ortsvorsteherin von Hechtsheim.

18:42 Uhr Landkreis Mainz-Bingen: Helmut Schmitt gewinnt In Waldalgesheim hat Helmut Schmitt von der Freien Wählergemeinschaft mit 72,8 Prozent das Rennen gemacht. Otfried Lang von der CDU scheiterte in der Stichwahl mit 27,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 53,5 Prozent.

18:36 Uhr Mainz-Marienborn ist ausgezählt Das erste Ergebnis aus Mainz ist da! Im Stadtteil Marienborn bleibt Claudius Moseler von der ÖDP Ortsvorsteher. Er setzte sich in der Stichwahl gegen den SPD-Mann Lennart Brumby durch. Moseler bekam 58,1 Prozent der Stimmen, Brumby 41,9. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,6 Prozent.

18:00 Uhr Die Wahllokale haben geschlossen Die Wahllokale sind geschlossen! Jetzt beginnt die Arbeit für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer - das Auszählen der Stimmen geht direkt los. Die Stimmauszählung wird voraussichtlich nicht so lange dauern wie vor zwei Wochen. In Mainz werden die ersten Ergebnisse schon gegen 19 Uhr erwartet. In Mainz waren 135.000 Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. SWR J.Seitz