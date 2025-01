Muss man die Liebe zu seinem Fußballverein so ausleben? In Mainz haben Unbekannte mehrere von Künstlern gestaltete Stromkästen übersprüht - in den Farben des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Jetzt ermittelt die Polizei.

Passiert sei die Sprühaktion vermutlich in der Nacht zu Mittwoch (8.1.25), so die Polizei. Mindestens fünf Stromverteilerkästen in Mainz-Gonsenheim haben die Unbekannten über die gesamte Fläche in den Farben rot,weiß und gold besprüht. Einige der Kästen waren zuvor von Künstlern legal mit Motiven verschönert worden.

Auch in der Koblenzer Straße in Mainz-Gonsenheim haben Mainz 05-"Fans" die Stromkästen bemalt. SWR

Polizei sucht Zeugen für Sprühaktion an Stromkästen

Solch beschmierte Kästen wurden bislang in der Mainzer, der Koblenzer und der Breiten Straße entdeckt, außerdem in der Turmstraße und an der Bruchspitze. Eventuell wurden noch andere Kästen besprüht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen gesucht Wer etwas im Zusammenhang mit den besprühten Stromverteilerkästen beobachtet hat, sollte sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 melden - entweder per Telefon (06131/65-34250) oder per E-Mail (pimainz2@polizei.rlp.de).

600 Graffiti-Stromkästen in Mainz

Den Mainzer Stadtwerken gehören in ganz Mainz etwa 2.300 Verteilerkästen. Seit 2015 gibt es die Aktion "Aus Grau wird Kunst" Menschen können sich bei den Stadtwerken melden , wenn sie möchten, dass ein Verteilerkasten in ihrer Nachbarschaft umgestaltet wird. "Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt: von abstrakten Werken über Tiermotive oder Landschaftsbilder – die Werke unserer Künstler sind vielseitig", heißt es auf der Internetseite der Mainzer Stadtwerke.

Inzwischen wurden in Mainz etwa 600 Kästen von Künstlerinnen und Künstlern wie Leif Möller oder Moritz Overbeck umgestaltet. Pro Kasten lassen sich die Stadtwerke das etwa 500 Euro kosten.

"Vandalismus sorgt für Frustration"

Von Seiten der Stadtwerke heißt es, dass der Vandalismus sie traurig stimme. Das sorge auch für Frustration, so Sprecher Jens Grützner. Man werde sich jetzt genau anschauen, welche Verteilerkästen der Mainzer Stadtwerke übersprüht wurden und dann werde man sich überlegen, wie man weiter vorgehe.