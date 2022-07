Urlaub in Jugendherbergen in Rheinhessen beliebt

per Mail teilen

Die Jugendherbergen in Rheinhessen und an der Nahe melden für die Sommermonate eine gute Auslastung. Bei manchen läuft es besser als vor Corona.

Die Jugendherbergen in Mainz, Bad Kreuznach und Bacharach beispielsweise registrierten im Juli 2022 sogar mehr Gäste als im Juli 2019. "Wir spüren den Trend zum Urlaub im eigenen Land", sagt die Betriebsleiterin der Jugendherberge in Bad Kreuznach, Prisca Bingenheimer. Auch das Chaos an den Flughäfen und das 9-Euro-Ticket bringe neue Gäste ins Haus.

Schulen holen Fahrten nach

Dazu kämen Schulklassen, Kindergarten- und Freizeitgruppen, die nach zwei Jahren Corona Fahrten nachholten. Auch der Betriebsleiter in Mainz, Emmanouil Makras, stellt fest, dass kurzfristiger gebucht werde. Es gelte die Empfehlung, gerade in den nächsten Wochen vor der Anreise in den jeweiligen Häusern nachzufragen, ob noch Zimmer frei seien. Einige Tage seien bereits komplett ausgebucht.

Die Jugendherbergen in Bingen und Worms erwarten auf das ganze Jahr betrachtet in etwa die gleichen Übernachtungszahlen wie vor der Corona-Pandemie.