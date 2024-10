per Mail teilen

Rund um die Theodor-Heuss-Brücke in Mainz kommt es am Donnerstagvormittag zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein Demonstrationszug von Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie.

Die IG-Metall hat zur Demo in Mainz aufgerufen, weil hier auch die dritte Tarifrunde für die Beschäftigten des Bezirks Mitte am Nachmittag stattfindet.

Der Protestzug ist um viertel nach elf im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gestartet. Von dort sind die Demonstranten über die Theodor-Heuss-Brücke nach Mainz gelaufen. Deswegen können immer noch keine Autos oder Busse über die Brücke fahren.

Etwa 2.500 Demonstranten in Mainz

Nach Angaben eines IG-Metall-Sprechers sind grob geschätzt mehr als 2.500 Demonstrierende gekommen. Sie versammeln sich jetzt am Rheinufer in Mainz, wo es noch eine Kundgebung gibt.

Metaller fordern sieben Prozent mehr Geld

Die IG-Metall fordert für die bundesweit fast vier Millionen Beschäftigten der Branche sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll die Ausbildungsvergütung um 170 Euro erhöht werden. Das von Arbeitgeberseite bereits vorgelegte Angebot wollen die Verhandlungsführer der IG-Metall aber nicht akzeptieren.

Wir fordern früher und mehr Geld und eine kürzere Laufzeit.

Warnstreiks auch in Bad Kreuznach

Die ersten Warnstreiks in dem Tarifkonflikt gab es in der Region bereits am Dienstagmorgen. Davon betroffen waren im Raum Bad Kreuznach unter anderem die Firmen KHS, Pall und die Schneider-Gruppe.

Einige der Unternehmen sind heute auch beim Demonstrationszug in Mainz mit dabei.